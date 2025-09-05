ZIM vs SL 2nd T20I 2025 Mini Battle: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे टी20 के मिनी बैटल में होगा रोमांचक भिड़ंत, ये खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 06 सितंबर (शनिवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. जिसमें टीमों के बीच के कई बड़े टकराव रोमांच का केंद्र बनने वाले हैं. भले ही यह एक द्विपक्षीय मैच हो, लेकिन खिलाड़ियों के बीच की 'मिनी बैटल्स' तय करेंगी कि जीत का पलड़ा किस तरफ झुकेगा. खासकर ब्रायन बेनेट बनाम मथीशा पथिराना और ट्रेवर ग्वांडू बनाम पथुम निसंका की भिड़ंत पर क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी रहेंगी. दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे करेगी वापसी या श्रीलंका बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ब्रायन बेनेट बनाम मथीशा पथिराना: बल्ले और गेंद की असली जंग

जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज़ ब्रायन बेनेट अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर हैं. पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में उनका बल्ला अक्सर तेजी से रन बनाता है. दूसरी ओर, श्रीलंका के "बेबी लसिथ मलिंगा" कहे जाने वाले तेज़ गेंदबाज़ मथीशा पथिराना अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं. यह टक्कर देखने लायक होगी क्योंकि अगर बेनेट पथिराना के शुरुआती ओवरों को झेल जाते हैं, तो वे बड़ी पारी खेल सकते हैं. वहीं, अगर पथिराना ने बेनेट को जल्दी आउट कर दिया तो श्रीलंका को पहले ही पलड़े में बढ़त मिल जाएगी.

ट्रेवर ग्वांडू बनाम पथुम निसंका: नई गेंद के साथ अहम जंग

जिम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ ट्रेवर ग्वांडू शुरुआती ओवरों में स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं. उधर, श्रीलंका के भरोसेमंद ओपनर पथुम निसंका नई गेंद को टेकल करने में माहिर हैं और शांत स्वभाव व तकनीकी बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

यह बैटल बेहद अहम होगी क्योंकि अगर ग्वांडू ने निसंका को पावरप्ले में चलता किया, तो श्रीलंका पर दबाव बढ़ जाएगा. लेकिन अगर निसंका ने क्रीज पर टिककर रन बनाए, तो वे लंबे समय तक मैच में छाए रह सकते हैं और श्रीलंका के लिए जीत की नींव रख सकते हैं.

क्रिकेट को अक्सर "बल्ले और गेंद की जंग" कहा जाता है और इस मैच में भी ये टकराव इसका असली उदाहरण साबित होंगे. बेनेट बनाम पथिराना की भिड़ंत पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में मैच का रुख तय कर सकती है, जबकि ग्वांडू बनाम निसंका की टक्कर शुरुआत से ही खेल का संतुलन बदलने की काबिलियत रखती है. अगर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बेनेट बड़ी पारी खेलते हैं और ग्वांडू विकेट चटकाते हैं, तो मेहमान टीम मैच पर पकड़ बना सकती है. वहीं अगर पथिराना और निसंका ने अपनी-अपनी भूमिका निभा दी तो श्रीलंका का पलड़ा भारी रहेगा.