Zimbabwe vs Sri Lanka, 3rd T20I Match 2025 Harare Pitch Report And Weather Update: हरारे में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Harare Pitch Report And Weather Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 7 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को पांच विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) कर रहीं हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरिथ असलंका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं.

दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हराया हैं. इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है और अब अंतिम मैच निर्णायक बन गया है. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 80 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज खेली जा रहीं. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series 2025) खेली जा रहीं हैं, सीरीज का आखिरी मुकाबला सात सितंबर को खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में भी श्रीलंका टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

श्रीलंका की टीम को दूसरे टी20 मैच में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस दौरे पर इस मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की थी. पथुम निसांका धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले मैच में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया है. दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे ने भी पिछले मैच में अच्छी टक्कर दी है. अगर टीम के गेंदबाज इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जिम्बाब्वे भी श्रृंखला में वापसी कर सकती है. अनुभवी और इन्फॉर्म खिलाड़ियों को देखते हुए श्रीलंका इस मैच में बेहतरीन नजर आ रहीं हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SL T20I Head To Head)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल आठ वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में ही जीत नसीब हुई हैं. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

हरारे पिच रिपोर्ट (Harare Pitch Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टी20इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतने वाली टीमें रन डिफेंड करना खूब पसंद करती है. बता दें कि यहां अब तक 68 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, 29 मुकाबले रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 151 रन रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

हरारे मौसम अपडेट (Harare Weather Update)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान मौसम की भूमिका अहम हो सकती है. मुकाबले की शुरुआत में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है, जिससे खेल बाधित हो सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs SL 2nd T20I Likely Playing XI)

जिम्बाब्वे (ZIM Likely Playing XI): ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.