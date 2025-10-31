ZIM vs AFG 2nd T20I 2025, Harare Weather Report: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा हरारे के मौसम का मिजाज

Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Harare Weather Report: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और उनकी नजर अब शुक्रवार को होने वाले दूसरे मुकाबले में अजेय 2-0 की लीड लेने पर है. ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की जोड़ी ने शानदार 76 रन की ओपनिंग साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. गुरबाज ने 39 रन बनाए जबकि इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक जड़ा. निचले क्रम पर अजमतुल्लाह ओमारजई और शाहिदुल्लाह कमल की अहम पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने 180/6 का अच्छा स्कोर खड़ा किया.

जवाब में जिम्बाब्वे के टॉप-5 में से तीन बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए. ब्रायन बेनेट ने तेज शुरुआत की, लेकिन वह भी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके. घरेलू टीम की हालत 68/7 तक बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद 30 गेंदों में 53 रन की जबरदस्त साझेदारी ने 100 रन के पार पहुंचाया. टिनोटेंडा मापोसा ने सबसे ज्यादा 15 गेंदों पर 32 रन बनाए, मगर पूरी टीम 16.1 ओवर में 127 रन पर आउट हो गई. इस जीत के साथ ब्लू टाइगर्स ने सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है.

हरारे के मौसम का मिजाज(Harare Weather Report)

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा ज़िम्बाब्वे के हरारे में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में मौसम बिलकुल साफ रहने की संभावना है, मैच शाम के समय खेले जाने के दौरान हल्की हवा और सुखद तापमान से खेल के लिए आदर्श माहौल बनेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे पूरा मैच बिना किसी रुकावट के खेला जा सकेगा. तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आर्द्रता कम बनी रहेगी, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है.

इस मौसम और पिच की स्थिति को देखते हुए, दोनों टीमें रणनीति के साथ खेलेंगी, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम होगी और बाद में स्पिनरों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. मौसम की अनुकूलता और पिच के संतुलन के कारण दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.