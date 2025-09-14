ENG vs SA 2025, Nottingham Weather Report: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका आखिरी टी20 मैच पर भी होगा बारिश का प्रकोप? जानिए कैसा रहेगा नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज का मौसम

ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम(Credit: X/@PeterJLyth)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का तीसरा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज(Trent Bridge) में खेला जाएगा. सीरीज़ इस समय 1-1 से बराबरी पर है और निर्णायक मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम न सिर्फ सीरीज़ पर कब्जा करेगी बल्कि गर्व के अधिकार भी हासिल करेगी. मेज़बान टीम दूसरे टी20 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर 304 रन बनाकर इतिहास रच चुकी है, जो किसी फुल-मेंबर देश द्वारा पुरुष टी20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली यह टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए अपने घरेलू दर्शकों के सामने सीरीज़ का अंत शानदार अंदाज़ में करना चाहेगी. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका निर्णायक तीसरे टी20आई का कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला वापसी करने का सुनहरा मौका होगा. पिछला मैच बुरी तरह हारने के बावजूद प्रोटियाज़ ने इस दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की थी. पहले वनडे सीरीज़ जीती और फिर टी20 का शुरुआती मैच भी अपने नाम किया. लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. अब निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम का लक्ष्य दोनो लिमिटेड-ओवर्स सीरीज़ अपने नाम करने का होगा, ताकि वे विजयी अंदाज़ में स्वदेश लौट सकें.

नॉटिंगहैम का मौसम और पिच रिपोर्ट(Manchester Weather Report)

नॉटिंगहैम में होने वाले इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के लिए मौसम सामान्य रुप से क्रिकेट अनुकूल रहेगा. दिन के समय तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा और आस-पास बादलों की हल्की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना कम है. हवा की गति मध्यम दर्जे की रहेगी, जो गेंदबाजों को कुछ मदद दे सकती है. पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के अनुकूल है, जहां गेंद अच्छी तरह से टेननी रहेगा और बल्लेबाजों को खेलने के लिए पर्याप्त सहायता मिलेगी. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी काम करने का मौका मिलेगा. कुल मिलाकर यह मुकाबला बल्लेबाजी के लिए एक संतुलित पिच पर रहने की संभावना है.