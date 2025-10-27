Indore: 'सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन...': ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कौन है? जिसने खुद कुबूल किया अपना गुनाह

Credit-(X,@priyarajputlive)

Indore Australian Women Cricketers Assault Case: मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अकील खान (Aqeel Khan) ने दावा किया कि वह सिर्फ खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना वाले दिन अकील अपने पिता को सत्य साईं चौक पर छोड़ने गया था. वापस आते समय, उसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को रोबोट चौक से खजराना (Robot Chowk, Khajrana) की ओर जाते देखा.

वह पहले तो उनके पास से गुजरा, फिर यू-टर्न लिया. उसने दोनों खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ (Indore Molestation Case) की. इसके बाद आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर फरार हो गया.

15 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (Additional DCP Rajesh Dandotiya) ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने शुरू में कहा कि वह सेल्फी ले रहा था, लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. अदालत ने उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उसके दो खिलाड़ियों को सड़क पर चलते समय एक मोटरसाइकिल सवार ने "अनुचित तरीके से छुआ". सिक्योरिटी टीम ने तुरंत एमपी पुलिस (MP Police) को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू की गई.

पूरे देश की छवि पर खड़े हुए सवाल

इस घटना ने न केवल इंदौर, बल्कि पूरे देश की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर जब भारत आने वाले वर्षों में कई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने वाला है.