Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Aage? तमिलनाडु प्रीमियर लीग में लाइका कोवई किंग्स बनाम आई ड्रीम तिरुप्पुर तमीजहन मुकाबले पर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

Photo Credits: @Eesha1997-X (Formerly Twitter)

Tamil Nadu Premiere League 2025, KK vs ITT 22nd Match: तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2025 का 22वा मुकाबला आज यानी 24 जून को लाइका कोवई किंग्स बनाम आई ड्रीम तिरुप्पुर तमीजहन के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुनेल्वेली (Tirunelveli) स्थित इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड (Indian Cement Company Ground) में शाम 7:15 बजे IST से शुरू होगा. TNPL 2025 के टूर्नामेंट में लाइका कोवई किंग्स ने कुल 5 मैच खेल कर, 1 में जीत हासिल की और 4 मैचों में हार कर टीम सातवें स्थान पर पहुंची. हालाँकि आईड्रीम तिरूप्पुर तमिज्हंस ने इस टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेल कर 2 में हार और 3 में जीत हासिल कर टीम दुसरे स्थान पर पहुंची. आईड्रीम तिरूप्पुर तमिज्हंस की कमान रविश्रीनिवासन साईं किशोरे के हाथ में है, और वही शाहरुख़ खान लाइका कोवई किंग्स की कप्तानी करते हुए नज़र आयेंगे. यह भी पढ़े: Which Teams Have Qualified For ICC T20 World Cup 2026? आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक इतनी टीमों ने किया क्वालिफाई, जानें किन-किन देशों को मिला मौका; अभी कितने स्लॉट बाकी

यह मैच रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. लाइका कोवई किंग्स ने अपने पिछले मैच में जीत हासिल की है. आईड्रीम तिरुप्पुर तमीजहंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. इस टूर्नामेंट में लाइका कोवई किंग्स का आगाज निराशाजनक रहा. टीम ने अपने पहले चार मुकाबले गवां दिए, जिससे टीम के लिए प्ले-ऑफ के लिए क्वालीफाई करना बेहद मुश्किल हो गया. हालांकि, लाइका कोवई किंग्स ने अपने पैटर्न को तोड़ दिया और नेल्लई रॉयल किंग्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला जीत लिया. इसके साथ ही, लाइका कोवई किंग्स 2 अंक और -0.349 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे हैं.

आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस ने इस सीज़न में अपने अभियान की शुरुआत अच्छी नहीं की, लेकिन उन्होंने सही समय पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. बेहतर प्रदर्शन और बढ़ती गति के साथ, आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस 6 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं. आईड्रीम तिरुप्पुर तमिज़हंस ने इस टूर्नामेंट में तीन मैच जीते हैं और दो हारे हैं.

लाइका कोवई किंग्स बनाम आई ड्रीम तिरुप्पुर तमीजहन मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि लाइका कोवई किंग्स बनाम आई ड्रीम तिरुप्पुर तमीजहन (LKK vs IDTT) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में आई ड्रीम तिरुप्पुर तमीजहन फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.