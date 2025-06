WI W vs SA W 1st ODI 2025 Live Toss & Scorecard: वेस्टइंडीज महिला टीम ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 11 जून 2025 को बारबाडोस (Barbados) के ब्रिजटाउन स्थित थ्री डब्ल्यूज़ ओवल (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला जा रहा हैं. जिसमें वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. यह भी पढ़ें: पहले वनडे में आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज महिला टीम ने जीता टॉस

🪙 Toss Update:

West Indies Women have won the toss and elected to BOWL first 🏏.

It’s the opening clash of a thrilling 3-match ODI series — and the stage is set for an exciting contest! 🔥

Here’s a look at our Starting XI 💪#AlwaysRising #WozaNawe pic.twitter.com/dJYPfm6z6H

— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 11, 2025