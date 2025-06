West Indies Women vs South Africa Women, 3rd T20I Match Winner Prediction: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम वेस्ट इंडीज़ महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, 3rd T20I Match Prediction: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज (WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 23 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) मैदान में भारतीय समयानुसार देर रात 11:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah vs Kapil Dev: टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमीं पर कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत और कपिल देव का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों दिग्गजों के आकंड़ें

इस सीरीज़ से पहले वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज़ 2-1 से गंवाई थी, जबकि उससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें दोनों फॉर्मेट में 3-0 की हार का सामना करना पड़ा था. अब जब साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरिज़ाने कैप टीम में लौट आई हैं, तो अफ्रीकी टीम इस सीरीज़ की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर महज 113 रन ही बना सकीं. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 114 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 19.2 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI W vs SA W Head To Head)

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम को महज नौ मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (WI W vs SA W Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर दक्षिण अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. दक्षिण अफ्रीका के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का तीसरा टी20 मैच जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 58%

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, रियलियाना ग्रिमोंड, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), चिनेले हेनरी, जेनिलिया ग्लासगो, आलिया अल्लेने, जाहजारा क्लैक्सटन, शॉनिशा हेक्टर, एफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक.

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, मियां स्मिट, मारिज़ैन कप्प, काराबो मेसो (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, एनेरी डर्कसन, मसाबाता क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका.

नोट: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.