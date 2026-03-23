West Indies Women vs Australia Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 3rd T20I Match: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 24 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अब अगले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिनक्स (Sophie Molineux) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Australia Women, 3rd T20I Match Live Streaming In India: वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 164 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस पेरी ने सबसे ज्यादा 42 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की ओर से डिएंड्रा डॉटिन, हेले मैथ्यूज, करिश्मा रामहरैक, अफी फ्लेचर और जहजारा क्लैक्सटन ने एक-एक विकेट अपने नाम किए.

वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 165 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी कोशिश की, लेकिन 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी. टीम की ओर से कप्तान हेले मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 56 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से अलाना किंग ने सबसे शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI-W vs AUS-W T20I Head To Head Record)

वेस्ट इंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहता है, लेकिन आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में साफ झुकाव दिखाते हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 18 मैच खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्ट इंडीज महिला टीम को सिर्फ दो जीत ही मिली है. हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति में रही है.

इस अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम की ओर से हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि टीम मजबूत प्रदर्शन कर सके. वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज पावरप्ले में खुलकर खेल सकते हैं, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिल सकती है.

टी20 में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप खिलाड़ी (Top Players in WI-W vs AUS-W T20Is)

हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज) – टीम की कप्तान और प्रमुख ऑलराउंडर, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकती हैं

डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) – विस्फोटक बल्लेबाज, जो तेजी से रन बनाने के लिए जानी जाती हैं

बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) – भरोसेमंद बल्लेबाज, जो लगातार रन बनाने में सक्षम हैं

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – अनुभवी ऑलराउंडर, जो हर विभाग में टीम को मजबूती देती हैं

इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वेस्टइंडीज महिला के खिलाफ खेले गए 16 में से 14 टी20 मुकाबले जीते हैं.

वेस्टइंडीज महिला टीम को केवल 2 मैचों में जीत मिली है.

टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा साफ नजर आता है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

हेड टू हेड आंकड़ों और टीम संयोजन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि वेस्टइंडीज महिला टीम के पास हेली मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर और डिएंड्रा डॉटिन जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.