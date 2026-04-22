बेंगलुरु में विराट कोहली का 'one8 Commune' रेस्टोरेंट बंद; बकाया किराये और कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

वन8 कम्यून, बैंगलोर: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली के ब्रांड नाम 'one8' से जुड़ा बेंगलुरु का लोकप्रिय रेस्टोरेंट 'one8 Commune' कानूनी और वित्तीय विवादों के चलते बंद कर दिया गया है. बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास कस्तूरबा रोड पर स्थित इस आउटलेट को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट पर लगभग 2 करोड़ रुपये का किराया बकाया होने का आरोप है. हालांकि, ताजा अपडेट यह है कि विराट कोहली ने इस विवाद के बढ़ने से काफी पहले ही खुद को इस विशेष आउटलेट के प्रबंधन और ब्रांडिंग से अलग कर लिया था.

कोर्ट का आदेश और किराये का विवाद

बेंगलुरु का यह आउटलेट 'ट्रायो हिल्स हॉस्पिटालिटी' द्वारा संचालित किया जा रहा था. कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, बिल्डिंग के मालिक को पिछले कई महीनों से किराया नहीं दिया गया था. किराये के अलावा, मेंटेनेंस चार्ज और रेवेन्यू शेयरिंग का भुगतान भी लंबित था. जब बार-बार नोटिस देने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो संपत्ति के मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी हुआ.

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और पिछले विवाद

किराये के संकट के अलावा, यह रेस्टोरेंट पहले भी प्रशासन की जांच के दायरे में रहा है. नागरिक निकाय (BBMP) और पुलिस ने पहले भी इस आउटलेट को देर रात तक संचालित करने और ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए थे. इसके अतिरिक्त, फायर एनओसी (Fire NOC) की कमी और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के उल्लंघन की शिकायतों ने भी इस शाखा की मुश्किलें बढ़ा दी थीं.

विराट कोहली का इस मामले पर रुख

विराट कोहली की टीम और कानूनी सलाहकारों ने स्पष्ट किया है कि क्रिकेटर का बेंगलुरु की इस विशेष फ्रेंचाइजी के साथ अब कोई संबंध नहीं है. सूत्रों के अनुसार, कोहली ने बार-बार हो रहे अनुपालन मुद्दों और स्थानीय प्रबंधन की लापरवाही के कारण काफी समय पहले ही इस शाखा से अपना नाम और ब्रांड समर्थन वापस ले लिया था. वर्तमान में कोहली अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ आईपीएल 2026 में व्यस्त हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से खेल पर केंद्रित है.