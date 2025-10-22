Virat Kohli Stats In Adelaide: एडिलेड स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें 'रन मशीन' के आकंड़ें

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया पहला वनडे हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. अब टीम इंडिया के लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा की पिछले मैच में कई महीनों बाद वापसी हुई, लेकिन पहले मुकाबले में दोनों जल्द पवेलियन लौट गए. पहले मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने निराश किया था और अब टीम दूसरे मैच में अनुभवी खिलाड़ियों से रनों की उम्मीद करेगी.

करीब 7 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे विराट कोहली पहले वनडे में फ्लॉप साबित हुए. पर्थ में टीम इंडिया को पहले वनडे मैच में सात विकेट की बड़ी हार झेलनी पड़ी. अब दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाना है. इस मैदान पर विराट कोहली का जमकर आग उगलता है. विराट कोहली के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, क्योंकि इस मैदान पर तीनों फॉर्मेट में 975 रन बना चुके हैं.

विराट कोहली टी20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में विराट कोहली के एडिलेड में आंकड़े शानदार रहे हैं. एडिलेड में खेली तीनों टी20 पारियों में विराट कोहली ने 204 रन बनाए हैं और तीनों पारियों में अर्धशतक लगाया है. टेस्ट में विराट कोहली ने इस मैदान पर 52.7 की औसत से रन बनाए है. यहां रेड बॉल मैचों में विराट कोहली ने 527 रन बनाए हैं. एडिलेड में विराट कोहली के वनडे आंकड़े भी बहुत गजब के हैं. यहां विराट कोहली ने चार वनडे पारियों में 61 के बेहतरीन औसत से 244 रन बनाए हैं.

एडिलेड में कुछ ऐसा रहा हैं 'रन मशीन' का प्रदर्शन

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20, टेस्ट और वनडे में मिलाकर एडिलेड के मैदान में 17 पारियों में कुल 65 के जबरदस्त औसत से 975 रन बनाए हैं. विराट कोहली के बल्ले से एडिलेड के मैदान में पांचशतक और चार अर्धशतक निकल चुके हैं. विराट कोहली ने इस मैदान में अपनी पिछली दोनों वनडे पारियों में शतक लगाया है. एडिलेड में विराट कोहली कुल इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन, स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से भी आगे हैं. व्हाइट बॉल मैचों में विराट कोहली का बल्ला एडिलेड में खूब रनों की बारिश करता है. वनडे और टी20 में मिलाकर 'रन मशीन' ने यहां सात पारियों में 89 के औसत से 448 रन बनाए हैं.

