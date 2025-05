वैभव सूर्यवंशी बने IPL के नए स्टार, धोनी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद; Video हुआ वायरल

IPL 2025 के एक यादगार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दी, लेकिन चर्चा सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि 14 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. इस मैच के बाद का एक भावुक पल सभी क्रिकेटप्रेमियों को छू गया. जब वैभव ने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग वैभव के संस्कार और सम्मान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 57 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें क्लासिकल स्ट्रोक्स और दमदार फिनिश शामिल था. उनकी इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को 188 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया.

राजस्थान ने यह लक्ष्य सिर्फ 17.1 ओवर में हासिल कर लिया. वैभव के अलावा यशस्वी जायसवाल (36 रन), संजू सैमसन (41 रन) और ध्रुव जुरेल (31 नाबाद रन) ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ राजस्थान ने IPL 2025 का समापन जीत के साथ किया.

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीज़न में कुल 7 मैचों में 252 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 206.56 और औसत 36 रहा. इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता और आक्रामकता देखना हर किसी के लिए प्रेरणादायक है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें अगले सीजन जरूर रिटेन करेगी.

मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी वैभव धोनी के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. यह दृश्य दर्शकों के दिल को छू गया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं – "खेल के साथ ऐसे संस्कार हों तो हीरो बनते हैं."

