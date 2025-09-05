United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Final: ट्राई सीरीज 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने मारी एंट्री, अब अफगानिस्तान से होगी खिताबी भिड़ंत

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Tri-Series 2025 5th Match: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस सीरीज के 5वें मुकाबे में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 31 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने इस ट्राई सीरीज के फाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Matthew Breetzke New Milestone: दूसरे वनडे मुकाबले में मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने अपने नाम किया खास कीर्तिमान, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

इस सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान है. राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में 18 रन से हराया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया था. जवाब में संयुक्त अरब अमीरात 20 ओवर में सिर्फ 139/7 का स्कोर ही बना पाई. शानदार जीत दर्ज करते ही पाकिस्तान की टीम ट्राई सीरीज 2025 के फाइनल में पहुंच गई है. अब 7 सितंबर को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा.

पाकिस्तान ने अभी तक ट्राई सीरीज 2025 में कुल चार मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने तीन में जीत दर्ज की है. प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की टीम पहले नंबर पर है. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया था. जवाब में संयुक्त अरब अमीरात 20 ओवर में सिर्फ 139/7 का स्कोर ही बना पाई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

पाकिस्तान की टीम के लिए फखर जमान (नाबाद 77 रन) ने सबसे बड़ी पारी खेली. मोहम्मद नवाज के बल्ले से 37 रन निकले. पाकिस्तान का अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. संयुक्त अरब अमीरात के लिए हैदर अली ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जवाब में अलीशान शराफू (68) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज संयुक्त अरब अमीरात के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया. अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए.

इस मुकाबले में पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज अबरार अहमद ने चार ओवर में सिर्फ नौ रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाए. अबरार अहमद की इकॉनमी 2.20 की रही. इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया. इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/19 का था. अब तक अबरार अहमद ने 15 मुकाबले खेले हैं और लगभग 22 की औसत से 21 विकेट लेने में सफल रहे हैं. अबरार अहमद ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 7 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए हैं.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.