England Squad For IND vs ENG 5th Test 2025: बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट से पहले स्क्वाड का किया ऐलान, जेमी ओवरटन को टीम में किया शामिल 

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला जाएगा. इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें सरे (Surrey) के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को शामिल किया गया है. फिलहाल इंग्लैंड टीम सीरीज़ में 2-1 से आगे है और उनके पास ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी ओर, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज़ 2-2 से बराबर करने की कोशिश करेगी. रवि बोपारा के तूफान में उड़ा भारत, इंग्लैंड ने 23 रनों से दर्ज की पहली जीत, यहां देखें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच का फुल स्कोरकार्ड

इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट से पहले स्क्वाड का किया ऐलान

