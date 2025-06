ICC Men’s Player of the Month Award for May 2025: यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार, इन दिग्गजों से मिली टक्कर

Muhammad Waseem(Photo Credit: X/@EmiratesCricket)

ICC Men’s Player of the Month Award for May 2025: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मोहम्मद वसीम को मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए चुना गया है. वसीम ने स्कॉटलैंड के ब्रैंडन मैकमुलेन और यूएसए के मिलिंद कुमार को पछाड़ते हुए दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है. मोहम्मद वसीम ने मई महीने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह अवार्ड जीता है. वसीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2 अर्धशतक सहित कुल 145 रन बनाए थे और टीम को 2-1 से सीरीज में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. युगांडा ने ब्राज़ील को 7 विकेट से हराया, जेनेट मबाबाज़ी चमकीं, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

पुरस्कार जीतने के बाद मोहम्मद वसीम ने कहा, "मुझे दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने की खुशी है. मैं आईसीसी और मेरे लिए वोट करने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों और सहयोगी स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि यह पुरस्कार जितना मेरे लिए है उतना ही उनके लिए भी है."

आईसीसी को दिए एक बयान में वसीम ने कहा, "मई के महीने में हमें शारजाह में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत मिली। यह जीत यूएई क्रिकेट के विकास और देश में प्रतिभा की गहराई को दर्शाती है. यह सीरीज पूरी टीम के प्रयास से जीती गई और मुझे सबसे ज्यादा खुशी टीम में शामिल नए खिलाड़ियों और युवाओं के प्रदर्शन से हुई, जिन्होंने अविश्वसनीय जोश और जज्बा दिखाया."

वसीम ने आगे कहा, "हमारा लक्ष्य अपने खेल में सुधार करते हुए बड़ी टीमों को हराना है और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय इवेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है. मुझे यकीन है कि मौजूदा खिलाड़ियों के साथ, यूएई क्रिकेट आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा. मैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. व्यक्तिगत स्तर पर मेरा लक्ष्य और भी अधिक मेहनत करना, निरंतर बने रहना और अपनी टीम के लाभ के लिए आधुनिक टी-20 खेल की मांग के अनुसार खेलना है."

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में 39 गेंद पर 7 चौके की मदद से मोहम्मद वसीम ने 54 रन बनाए थे. दूसरे मैच में उन्होंने 42 गेंद पर 5 छक्के और 9 चौके की मदद से 82 रन की पारी खेली थी, जिसने उनकी टीम को 206 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी. तीसरे मैच में वह सिर्फ 9 रन बना सके थे. तीन मैचों की सीरीज यूएई ने 2-1 से अपने नाम की. दमदार बैटिंग के लिए मोहम्मद वसीम को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया और इसी प्रदर्शन ने उन्हें मई महीने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब भी दिला दिया.