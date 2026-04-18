SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Satta Bazar Favorite Team: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 27th Match Satta Bazar Favorite Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अब तक समान रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5-5 मुकाबलों में 2-2 जीत दर्ज की है, जबकि 3-3 मैचों में हार का सामना किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन (Ishan Kishan) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Live Toss And Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया था और टीम आत्मविश्वास से भरी होगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की थी और वह अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (SRH vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की थी. आंकड़ों के अनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स का पलड़ा भारी नजर आता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस मुकाबले में अपनी पिछली जीत के बाद बिना ज्यादा बदलाव के उतर सकती है. कप्तान रुतुराज गायकवाड़ से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं संजू सैमसन, शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुकेश चौधरी और नूर अहमद टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे. गेंदबाजी में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन पर नजर रहेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म (SRH vs CSK Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में हलचल तेज हो गई है. मौजूदा फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है. टीम का रिकॉर्ड मजबूत रहा है और बड़े मैचों में उसका अनुभव भी काम आ सकता है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अंडरडॉग माना जा रहा है, लेकिन टीम के पास मैच जीतने की पूरी क्षमता है. ऐसे में मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा.

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