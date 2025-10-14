NZ-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले करेगी बल्लेबाजी, न्यूजीलैंड को मिला गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Sri Lanka Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(NZ-W vs SL-W) के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Womens World Cup) 2025 का 15वां मुकाबला 14 अक्टूबर (मंगलवार) को कोलंबो(Colombo) के आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी, सोफी डिवाइन की न्यूजीलैंड टीम को गेंदबाजी मिला हैं. श्रीलंका महिला टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल नहीं की है. तीन मैचों में से एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, जबकि उन्होंने इंग्लैंड और भारत के खिलाफ हार का सामना किया है. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), पियमी वाथ्सला बदलगे, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा

 न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ब्री इलिंग, ईडन कार्सन

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.