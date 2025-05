SL-W vs SA-W Women’s Tri-Nation Series 2025 6th ODI Live Streaming: महिला ट्राई सीरीज में आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी श्रीलंका महिला टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम श्रीलंका महिला(Credit: LatestLY)

Where to Watch Sri Lanka Women vs South Africa Women Live Telecast: श्रीलंका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम महिलाओं की त्रिकोणीय श्रृंखला 2025 (Women's Tri-Nation Series 2025) का छठा वनडे मुकाबला 9 मई( शुक्रवार) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें शामिल हैं. श्रीलंका की महिलाओं ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम अब तक तीनों मुकाबले हार चुकी है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. अब उसके पास सिर्फ सम्मान बचाने का एक आखिरी मौका है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बीच आईपीएल पर संकट, रद्द या दूसरे देश में शिफ्ट होने की संभावना बढ़ी; रिपोर्ट्स

. श्रीलंका की टीम हाल ही में भारत के खिलाफ मिली जीत से आत्मविश्वास से भरपूर है. पिछले मैच में कप्तान चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu), सुगंधिका कुमारी (Sugandhika Kumari), हर्षिता समरविक्रमा (Harshitha Samarawickrama) और निलाक्षी डी सिल्वा (Nilakshi de Silva) ने बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया. विशेष रूप से श्रीलंका की बल्लेबाज़ी इकाई ने गेंदबाज़ों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की थी.

दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के लिए यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई होगी. दिसंबर 2024 के बाद से अफ्रीकी टीम ने कोई भी महिला वनडे मैच नहीं जीता है और इस मैच में जीत दर्ज करके वह टूर्नामेंट से सिर ऊंचा करके विदाई लेना चाहेगी. श्रीलंका का सामना अब 11 मई को फाइनल में भारत से होगा. श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ पहले ही एक जीत दर्ज कर चुकी है, जिससे उनके मनोबल में इज़ाफा हुआ है. ऐसे में टीम इस मैच को वॉर्मअप के रूप में भी देख रही होगी ताकि फाइनल से पहले सभी खिलाड़ी लय में लौट सकें.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम श्रीलंका महिला ट्राई सीरीज 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

SL-W बनाम SA-W छठे वनडे की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस टूर्नामेंट का कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है, इसलिए टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, भारतीय दर्शक इस मैच को ऑनलाइन देख सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम श्रीलंका महिला ट्राई सीरीज 2025 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

महिला ट्राई सीरीज 2025 की आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर FanCode है. SL-W बनाम SA-W छठे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. इसके लिए दर्शकों को ₹25 का मैच पास खरीदना होगा. चाहें तो ₹59 का टीम इंडिया पास या ₹79 का पूरे टूर्नामेंट का टूर पास भी खरीदा जा सकता है.