SRH vs PBKS, TATA IPL 2025 27th Match Toss Winner Prediction: सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 27th Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 27वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, पीबीकेएस की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 13 पारियों में 19.00 की औसत और 116.51 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए हैं. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की मौजूदा टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 मैचों में 34.64 की औसत और 122.78 की स्ट्राइक रेट से 485 रन बनाए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन रहा है.

इस सीजन में पंजाब किंग्स की टीम ने अबतक चार मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पीबीकेएस की टीम को तीन में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. एसआरअच की टीम को एक में जीत और चार में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पंजाब किंग्स का विजय रथ रोकना चाहेगी.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (SRH vs PBKS Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को महज सात मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर पंजाब किंग्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

टॉस का महत्व

टाटा आईपीएल 2025 का 27वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा. राजीव गांधी स्‍टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिल सकती है. तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिन गेंदबाज असरदार साबित होते हैं. ऐसे में तेज गेंदबाजों को विकेट चटकाने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे. इस मैदान एक बार बल्लेबाजों की नजरें जम जाती है तो आसानी से बड़े-बड़े शॉट लगते हैं. यहां की पिच से एक रोचक मुकाबला देखने को मिलता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 59% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

हैदराबाद और पंजाब में कौन होगा टॉस का बॉस? (SRH vs PBKS Toss Winner Prediction)

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेले गए पिछले दस मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद ने छह टॉस जीते हैं जबकि पंजाब किंग्स ने केवल चार टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, कामिंदु मेंडिस, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और मोहम्मद शमी.

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल.