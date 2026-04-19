RSAW vs INDW, 2nd T20I Match Prediction: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Winner Prediction: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब वह अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KKR vs RR, IPL 2026 28th Match Live Toss And Scorecard: ईडन गार्डन्स स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

हालिया फॉर्म की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है. पहले मुकाबले में टीम ने लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी. लॉरा वोल्वार्ड्ट और एनेरी डर्कसेन की बल्लेबाजी टीम की ताकत रही है. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था.

दूसरी तरफ भारत महिला टीम को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. टीम की बल्लेबाजी में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 47 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा सहयोग नहीं मिला. ऐसे में इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा को विकेट निकालने होंगे.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

ये टीम मार सकती है बाजी (SA W vs IND W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम का बल्लेबाजी क्रम मजबूत है और गेंदबाजी भी प्रभावी दिख रही है. हालांकि भारत महिला टीम के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत की संभावना: 55%

भारत महिला की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 2nd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, काश्वी गौतम, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीय चारणी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.