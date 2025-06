South Africa Women Beat West Indies Women, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 50 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें WI W बनाम SA W मैच का स्कोरकार्ड

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई श्रृंखला (WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का पहला मुकाबला 20 जून (शुक्रवार) को बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) मैदान पर खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वेस्टइंडीज को 50 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज़ से पहले वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज़ 2-1 से गंवाई थी, जबकि उससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें दोनों फॉर्मेट में 3-0 की हार का सामना करना पड़ा था. अब जब साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मरिज़ाने कैप टीम में लौट आई हैं, तो अफ्रीकी टीम इस सीरीज़ की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: WI W vs SA W 1st T20I 2025 Live Toss & Scorecard: पहले टी20 में वेस्टइंडीज महिला टीम ने जीती टॉस, दक्षिण अफ्रीका दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

🚨 MATCH RESULT 🚨

A fantastic and dominant performance from the Proteas Women to seal the opening T20I in style! 💪🔥

A complete team effort with bat and ball, setting the tone for the series in emphatic fashion 🇿🇦👏

They take a 1-0 lead and are firmly set up for the battles… pic.twitter.com/Fj9yTIfprD

— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 20, 2025