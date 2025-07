SL vs BAN 3rd ODI 2025 Live Toss and Scorecard: श्रीलंका क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, बांग्लादेश पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका(Photo Credit: X Formerly)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का तीसरा मुकाबला 08 जुलाई(मंगलवार) को पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम(Pallekele International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान चैरिथ असलांका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करेगी. श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. आज का मुकाबला एक निर्णायक मुकाबला होगा और टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमें खुद को तैयार करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका तीसरे वनडे मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

श्रीलंका ने जीता टॉस

Toss in hand, bat in command — Sri Lanka eyes victory at PICS📷#SLvBAN #SriLankaCricket #PICS pic.twitter.com/CRKYDixKMu

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 8, 2025