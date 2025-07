SL vs BAN, 1st ODI Match 2025 Toss Update And Scorecard: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश पहले वनडे मैच में श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Toss and Live Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जा रहा हैं पहला वनडे मैच. यह मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

हाल ही में जून में समाप्त हुई टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की सफलता दर्ज करने के बाद श्रीलंकाई टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरने को तैयार है. जहां पहला टेस्ट मुकाबला बराबरी पर छूटा था, वहीं दूसरे टेस्ट में मेज़बान टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की. अब वनडे टीम की कमान चारिथ असलंका के हाथों में है, जो अपनी अगुवाई में जीत की इस लय को बरक़रार रखने का प्रयास करेंगे. श्रीलंका की वनडे टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं का भी बेहतरीन मिश्रण है, और घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर वे सीरीज़ की शुरुआत विजयी अंदाज़ में करने की मंशा के साथ मैदान में उतरेंगे. यह भी पढ़े: DND vs TGC, TNPL Play-Off Match 2025: डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम त्रिची ग्रैंड चोलास के बीच आज होगा तमिल नाडु प्रीमियर लीग का प्ले-ऑफ मुकाबला, यहां जाने कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

पहले वनडे मैच में श्रीलंका ने जीता टॉस, किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला

1st ODI: Charith Asalanka won the toss and elected to bat first! #SLvBAN pic.twitter.com/YGfn8YMsfD

