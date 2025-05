Indian Team Squad Against England: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल करेंगे कप्तानी

India vs England Test 2025: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां उसे मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान (Indian Team Squad Against England) कर दिया है. इस बार टेस्ट टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि ऋषभ पंत को उपकप्तान और विकेटकीपर की जिम्मेदारी दी गई है.

इस दौरे पर टीम में कई नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, जो अपने शानदार प्रदर्शन से टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

इंग्लैंड दौरे के लिए इंडियन टीम की लिस्ट (Indian Team Full Squad Revealed)

