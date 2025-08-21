रिपोर्ट: रोहित शर्मा की जगह श्रेयस अय्यर होंगे टीम इंडिया के अगले वनडे कप्तान? रेस में पिछड़े शुभमन गिल

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

भारतीय क्रिकेट (Cricket) में इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है और रोज़ नई खबरें सामने आ रही हैं. अब एक बड़ी खबर ये है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद वनडे टीम की कप्तानी (Indian Team New ODI Captain) श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सौंपी जा सकती है. BCCI सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड और सेलेक्टर्स 50 ओवर के फॉर्मेट के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) की जगह श्रेयस अय्यर को एक लंबे समय के कप्तान के तौर पर देख रहे हैं.

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अय्यर को 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान बनाने की तैयारी है.

श्रेयस अय्यर ही क्यों?

श्रेयस अय्यर का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है. भले ही उन्हें एशिया कप के लिए T20 टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन वनडे में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. हाल ही में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 5 मैचों में 243 रन बनाए थे.

अगर उनके वनडे करियर की बात करें, तो उन्होंने 70 मैचों में 48.22 की शानदार औसत से 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक भी शामिल हैं. एक भरोसेमंद बल्लेबाज़ होने के साथ-साथ अब उनकी लीडरशिप क्षमता पर भी BCCI भरोसा जता रहा है.

फैसला रोहित शर्मा के हाथ में

अय्यर को कप्तानी कब मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रोहित शर्मा अपने भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं. रोहित इस साल 38 साल के हो गए हैं. वो और विराट कोहली पहले ही T20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऐसी अटकलें हैं कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ इन दोनों दिग्गजों की आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ हो सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशिया कप के बाद BCCI अधिकारी रोहित और कोहली से उनके भविष्य के प्लान पर बात करेंगे. अगर रोहित कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ही अय्यर को कमान मिल सकती है.

शुभमन गिल को वनडे कप्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा?

पहले माना जा रहा था कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन अब BCCI ऐसा नहीं सोच रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है 'वर्कलोड मैनेजमेंट'. BCCI गिल पर काम का बोझ ज़्यादा नहीं डालना चाहता.

गिल पहले से ही टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और एशिया कप के लिए T20 टीम के उप-कप्तान भी हैं. BCCI सूत्रों का कहना है कि आज के दौर में क्रिकेट इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना ठीक नहीं है. इससे खिलाड़ी पर मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत बढ़ जाता है.

गिल का आने वाला शेड्यूल बहुत व्यस्त है. एशिया कप के ठीक बाद उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट टीम की कप्तानी करनी है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का T20 दौरा और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज़ है. इतने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए, उन्हें वनडे कप्तानी से दूर रखा जा रहा है ताकि उन पर बोझ न पड़े और वह बाकी फॉर्मेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.