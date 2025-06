SCO vs NEP ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: नेपाल क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, स्कॉटलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 74वां मुकाबला 02 जून(सोमवार) को डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. वही, स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. स्कॉटलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक एक ही वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान बारिश की वजह से ये मैच रद्द हो गया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नेपाल ने जीता टॉस

📍🇳🇵 Nepal opts to bowl first. Game on! 🏏#CWCL2 #NepalCricket pic.twitter.com/zdQ0eehQa7

— CAN (@CricketNep) June 2, 2025