SCO vs NED 1st T20I Tri-Series 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड ने जीता टॉस, स्कॉटलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां जानें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच स्कॉटलैंड टी20आई त्रिकोणीय श्रृंखला(Scotland T20I Tri-Series)2025 का पहला मुकाबला 15 जून(रविवार) को डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. जिसमें नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड T20I ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहले मुकाबले का प्रसारणअधिकार FanCode के पास है. जो भारत समेत कुछ चुनिंदा देशों के दर्शक FanCode की वेबसाइट या ऐप के ज़रिए इन मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग आनंद उठा सकते हैं. यह भी पढ़ें: टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

नीदरलैंड ने जीता टॉस

Ready to go in the first-ever Men's T20 International at Clydesdale CC 🙌

यहां जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रैंडन मैकमुलेन, फिनले मैकक्रीथ, जॉर्ज मुन्से, मैथ्यू क्रॉस (विकेट कीपर), माइकल लीस्क, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, मार्क वाट, जैक जार्विस, लियाम नायलर, सफ्यान शरीफ, जैस्पर डेविडसन

नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, जैक लायन कैशेट, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर), तेजा निदामनुरु, नोआ क्रोस, रोलोफ वैन डेर मेरवे, पॉल वैन मीकेरेन, आर्यन दत्त, साकिब जुल्फिकार, काइल क्लेन

The Netherlands have won the toss, and we'll be batting first ✊

📺 Watch on https://t.co/Sqv51GUuhn! pic.twitter.com/578sjB9J5y

— Cricket Scotland (@CricketScotland) June 15, 2025