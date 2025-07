Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Aage? लंदन मुकाबले में इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया पर सट्टा बाजार का माहौल हुआ गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 4 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 24 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब टीम इंडिया की निगाहें सीरीज अपने नाम करने पर हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs England Women, 3rd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: इंग्लैंड और भारत के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक टी20 मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

5 मैचों को सीरीज का ये मुकाबला जीतकर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया इतिहास रच सकती है. 2 या अधिक मैचों की टी20 सीरीज में ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली जीत होगी. टीम इंडिया साल 2006 में सिर्फ एक टी20 मैच खेलने इंग्लैंड गई थी, जिसे जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम की थी. लेकिन इसके बाद से आज तक कभी भी भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं जीती है. साल 2006 में हुए उस सिंगल मैच के बाद 6 सीरीज दोनों के बीच हुई हैं.

3 सीरीज टीम इंडिया में और इतनी ही बार इंग्लैंड में हुई, लेकिन हर बार इंग्लैंड ने ही बाजी मारी है. अब 5 मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया ने शुरूआती 2 मैच जीत लिए हैं, आज अगर हरमनप्रीत कौर एंड टीम जीतती है तो ये एक रिकॉर्ड होगा. साल 2006 के बाद ये पहली बार होगा जब टीम इंडिया इंग्लैंड को टी20 सीरीज में हराएगी.

इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया (ENG W vs IND W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में इंग्लैंड की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.