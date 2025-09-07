Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Final Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Satta Bazar Favourite Team: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 07 सितंबर को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहीं हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Pakistan vs Afghanistan, Tri-Series 2025 Final Live Streaming In India: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

लीग स्टेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच जीते और फाइनल में जगह पक्की की. दोनों टीमें यूएई के खिलाफ अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की. दोनों टीमों के पास स्टार प्लेयर्स की फौज है, जो चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर हैं. अब फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के रिजल्ट से पता चलेगा कि इन तीन टीमों में से सबसे मजबूत टीम कौन है.

ट्राई सीरीज के बाद एशिया कप में नजर आएंगी दोनों टीमें

इस ट्राई सीरीज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टी20 एशिया कप 2025 में नजर आएंगी. ऐसे में जो भी टीम ट्राई सीरीज का फाइनल जीतेगी. एशिया कप से पहले उसके हौसले जरूर बुलंद होंगे. ट्राई सीरीज में अभी तक दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए हैं, जिसमें एक बार पाकिस्तान और एक बार अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की है.

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs PAK T20I Head To Head)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को महज चार मैचों में ही जीत नसीब हुई हैं. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (AFG vs PAK Player to Watch Out For)

अफगानिस्तान की टीम से रहमानुल्लाह गुरबाज़, अज़मतुल्लाह ओरमज़ाई, मोहम्मद नबी और राशिद खान स्टार प्लेयर हो सकते हैं, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. इनके अलावा पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है. टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा ही कांटे की टक्कर दी है.

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच पर सट्टा बाजार गर्म (AFG vs PAK Tri-Series 2025 Final Match Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AFG vs PAK Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में पाकिस्तान की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन अफगानिस्तान की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.