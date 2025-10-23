Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? इंदौर में टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 24th Match Satta Bazar Favorite Team: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट का 24वां मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli To Announce Retirement From ODIs? विराट कोहली करेंगे वनडे से संन्यास का ऐलान! एडीलेड वनडे में 0 पर आउट होने के बाद 'रन मशीन' को फैंस को स्वीकार करते देखा गया (देखें वीडियो)

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से फिर से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. इसी तरह दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा.

टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं. प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह क्रांति गौड़ ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम अपनी पिछली दो हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी जीत पक्की करते हुए मेजबान टीम को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी. चलिए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs NZ W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 57 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड महिला की टीम ने 34 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, भारतीय महिला की टीम को महज 22 मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा हैं. भारत ने अपने घर पर खेलते हुए न्यूजीलैंड को 12 मैचों में हराया है और 10 में हार झेली है.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND W vs NZ W Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND W vs NZ W Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में टीम इंडिया फेवरेट चल रही है. लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.