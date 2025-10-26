Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Satta Bazar Favorite Team: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम की थी. इस सीरीज में भी इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने की इरादे से उतरेगी वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश एकदिवसीय सीरीज जीतने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड की कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली रन चेज़ करने का फैसला कर सकती है. अब तक 31 वनडे मुकाबले खेले गए जिसमें से 15 रन डिफेंड और 16 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 235 रन रहा है.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वनडे इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs ENG Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 96 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. इंग्लैंड की टीम को 45 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को भी 45 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, चार मैच बेनतीजा रहा हैं और दो मैच टाई पर समाप्त हुए.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (NZ vs ENG Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ vs ENG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में इंग्लैंड की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.