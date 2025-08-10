Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड (Marrara Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. यह टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक शानदार तैयारी होगी. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडेन मार्कराम और स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा पर सबकी निगाहें होंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी के लिए तैयार है. इस सीरीज में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा 10 अगस्त को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा. इसके बाद, वनडे सीरीज 19 से 24 अगस्त के बीच खेला जाएगा.

इस सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है. वहीं, जोश हेजलवुड की टीम में वापसी हुई है. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी खेलते हुए नजर आएंगे. स्पिन गेंदबाजी एडम जैम्पा के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया है. ब्रेविस, मफाका और ड्रे प्रीटोरियस के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है. अनुभवी एडेन मार्करम, कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और रस्सी वैन डेर डूसन से भी काफी उम्मीदें होंगी.

ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका (AUS vs SA) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.