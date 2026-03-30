RR vs CSK T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 3rd Match Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में सभी टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं. इस सीजन का तीसरा मुकाबला आज यानी 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले सीजन के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए इस बार नई शुरुआत करना चाहेगी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी पिछले सीजन सबसे निचले स्थान पर रहने के बाद इस बार वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Ruturaj Gaikwad IPL Stats Against RR: आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन, देखें घातक सलामी बल्लेबाज के आकंड़ें

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन नई स्क्वाड के साथ संतुलित नजर आ रही है. टीम में यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और शिमरोन हेटमायर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी समय मुकाबले को पलट सकते हैं. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में एमएस धोनी की कमी खलेगी, जो चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हैं.

आरआर बनाम सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड (RR vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला थोड़ा सा भारी रहा हैं. जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. इस सीजन में भी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. हालिया आंकड़े साफ बताते हैं कि इस समय राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रही है.

हालिया रिकॉर्ड में राजस्थान रॉयल्स आगे

राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले 10 में से 8 मुकाबले जीते हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की आखिरी जीत मई 2024 में आई थी. यह ट्रेंड दर्शाता है कि हाल के सीजन में राजस्थान ने बेहतर रणनीति और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई को लगातार मात दी है.

पिछले 5 मुकाबलों का हाल

मई 2025: राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की

मार्च 2025: राजस्थान रॉयल्स 6 रन से जीती

मई 2024: चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से जीती

अप्रैल 2023: राजस्थान रॉयल्स 32 रन से जीती

अप्रैल 2023: राजस्थान रॉयल्स 3 रन से जीती

इन मुकाबलों से साफ है कि राजस्थान रॉयल्स ने 5 में से 4 मैच जीतकर दबदबा कायम रखा है.

गुवाहाटी में पहली बड़ी टक्कर

बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां औसतन पहली पारी का स्कोर करीब 180 रन रहता है.

दूसरी पारी में ओस का बड़ा असर

शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद

बाद में पिच बल्लेबाजी के लिए आसान

ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौतियां

चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में कुछ समस्याओं से जूझ रही है.

महेंद्र सिंह धोनी शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं हैं

मध्यक्रम में अस्थिरता

कुछ बल्लेबाजों पर ज्यादा निर्भरता

इन कारणों से टीम को खासकर रन चेज और डेथ ओवरों में मुश्किल हो सकती है.

राजस्थान रॉयल्स की मजबूती

चेन्नई के खिलाफ शानदार हालिया रिकॉर्ड

संतुलित टीम और मजबूत तेज गेंदबाजी

गुवाहाटी में रियान पराग को घरेलू जैसा फायदा

राजस्थान की टीम मौजूदा परिस्थितियों में ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है.

मैच के निर्णायक खिलाड़ी

रियान पराग: घरेलू मैदान पर अहम भूमिका

रविंद्र जडेजा: अनुभव और ऑलराउंड प्रदर्शन

जोफ्रा आर्चर: नई गेंद से खतरनाक

संजू सैमसन: टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

इतिहास भी है रोमांचक

यह मुकाबला 2008 से ही खास रहा है, जब इंडियन प्रीमियर लीग के पहले फाइनल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी गेंद पर हराया था. तब से यह लीग की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विताओं में से एक बनी हुई है.मौजूदा फॉर्म और हालिया रिकॉर्ड को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. गुवाहाटी में एक और हाई-स्कोरिंग और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.