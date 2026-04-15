RCB vs LSG, IPL 2026 23rd Match Winner Prediction: चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants, TATA Indian Premier League 2026 23rd Match Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 23वां मुकाबला आज यानी 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB vs LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अच्छा रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 4 में से 2 मैचों में जीत मिली है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RCB vs LSG Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से 15 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर शानदार फॉर्म में है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड (RCB vs LSG Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा है. RCB ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में RCB ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था. उस मैच में टीम ने 240 रन का बड़ा स्कोर बनाया था. टीम के बल्लेबाज एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 164 रन ही बना सकी थी. ऐसे में टीम के बल्लेबाजों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आवेश खान टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

ये टीम मार सकती है बाजी (RCB vs LSG Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. चिन्नास्वामी स्टेडियम की बल्लेबाजी अनुकूल पिच RCB के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अगर विराट कोहली और रजत पाटीदार अच्छी शुरुआत देते हैं, तो टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप है, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की संभावना: 55%

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs LSG 23rd T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमेरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, और सुयश शर्मा.

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंह राठी, और प्रिंस यादव.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.