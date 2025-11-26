Ravindra Jadeja New Milestone: गुवाहाटी टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने अपने नाम किया अनोखा कीर्तिमान, ऐसा कारनामा करने वाले बने दूसरे गेंदबाज

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 5: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. पांचवें दिन का खेल आज यानी 26 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जा रहा हैं. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test Live Score Update: हार की कगार पर पहुंची टीम इंडिया, ऋषभ पंत महज 13 रन बनाकर लौटे पवेलियन; साई सुदर्शन और रवीन्द्र जड़ेजा क्रीज पर मौजूद

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया गेंदबाज दोनों पारियों में विकेट लेने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए. इस बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 4 विकेट हॉल लेकर एक बड़ा कारनामा किया है. रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में दो विकेट लिए थे और इस तरह से रवींद्र जडेजा ने कुल मिलाकर मैच में 6 विकेट अपने नाम किए.

रवींद्र जडेजा ने अपने नाम किया खास कीर्तिमान

टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 50 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. रवींद्र जडेजा के नाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 टेस्ट की 19 इनिंग में 52 विकेट हो गए हैं. इसी के साथ अब रवींद्र जडेजा दुनिया के ऐसे सिर्फ दूसरे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के 50 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. रवींद्र जडेजा से पहले ये कारनामा इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज कॉलिन बेलीथ ने किया था. कॉलिन बेलीथ ने साल 1906 से लेकर 1910 तक दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में 59 विकेट चटकाए थे. कॉलिन बेलीथ के नाम सिर्फ 19 टेस्ट में 100 विकेट दर्ज हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर

कॉलिन ब्लाइथ (इंग्लैंड) - 59 विकेट - 19 इनिंग (1906-1910)

रवींद्र जडेजा (भारत) - 52 विकेट - 19 इनिंग (2013-2025)

जॉनी वार्डल (इंग्लैंड) - 46 विकेट - 18 इनिंग (1951-1957)

रंगना हेराथ (श्रीलंका) - 43 विकेट - 19 इनिंग (2004-2018).

इस टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा रहा है रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा ने दोनों टेस्ट मैचों को मिलाकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में रवींद्र जडेजा एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. लेकिन वहां भी दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा 4 विकेट लेने में कामयाब रहे थे. वहीं बल्लेबाजी में रवींद्र जडेजा ने कोलकाता टेस्ट की पहली में 27 और दूसरी पारी में 18 रन बनाए थे.

कुछ ऐसा रहा चौथे दिन का खेल

दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स की 94 रन की शानदार पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 260 रन बनाए. ट्रिस्टन स्टब्स के अलावा टोनी डी जोरजी के बल्ले से 49 रन निकले. टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेट अपने नाम किए. ट्रिस्टन स्टब्स की दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगे और दोनों सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए. यशस्वी जायसवाल 13 रन और केएल राहुल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.