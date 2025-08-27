R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन का IPL से सन्यास, अब विदेशी लीग में दिखाएंगे जलवा, क्यों लिया यह बड़ा फैसला?
रविचंद्रन अश्विन ने IPL को अलविदा कह दिया है. (Photo credits: X/ Twitter)

Ravichandran Ashwin IPL Retirement: टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर और 'क्रिकेट के प्रोफेसर' कहे जाने वाले रविचंद्रन अश्विन (Ashwin IPL Retirement)ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया है. बुधवार (27 अगस्त) को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया. इस खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी IPL खेलते रहेंगे.

हालांकि, क्रिकेट फैंस (Cricket News) के लिए अच्छी खबर यह है कि अश्विन मैदान से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं. वह दुनिया भर में होने वाली दूसरी टी20 फ्रेंचाइजी लीग में अपना जादू बिखेरते रहेंगे.

रिटायरमेंट पोस्ट में क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "आज मेरे लिए खास दिन है और इसलिए एक नई शुरुआत भी. कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत लाता है. मेरा IPL करियर अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब मैं दुनिया की अलग-अलग लीग्स में क्रिकेट का नया सफर शुरू कर रहा हूँ 🤓. मैं सभी फ्रेंचाइजियों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे यादगार मोमेंट और रिश्ते दिए. सबसे ज़्यादा धन्यवाद @IPL और @BCCI को, जिन्होंने अब तक मुझे इतना कुछ दिया. आगे आने वाले वक्त को इंजॉय करने का इंतजार है."

क्यों लिया अचानक फैसला?

यह फैसला उनके हालिया विवादित बयानों के बाद आया है, जिसके बाद से ही उनके IPL भविष्य पर अटकलें लगाई जा रही थीं. आपको बता दें कि अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. इसके बाद IPL 2025 में वह अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेले थे. यह सीजन CSK और अश्विन दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिए और बल्ले से 33 रन बनाए. इसी दौरान टीम के संघर्ष को लेकर दिए गए उनके कुछ बयानों पर विवाद भी हुआ था.

शानदार रहा IPL करियर

38 साल के अश्विन का IPL करियर बेहद शानदार रहा है. वह इस लीग के इतिहास में पांचवें सबसे सफल गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं. युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला ही उनसे आगे हैं.

अश्विन के IPL आंकड़े एक नजर में:

  • मैच: 221

  • विकेट: 187

  • इकोनॉमी रेट: 7.20

  • सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: 4/34

  • रन: 833 (एक अर्धशतक सहित)

अपने लंबे IPL करियर में अश्विन 5 टीमों का हिस्सा रहे- चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स. उन्होंने पंजाब की कप्तानी भी की थी. अश्विन के संन्यास से IPL के एक युग का अंत हो गया है, लेकिन अब उनके फैंस उन्हें दुनिया की दूसरी लीग्स में नई भूमिका में देखने का इंतजार करेंगे.