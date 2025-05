Quetta Gladiators vs Islamabad United, PSL 2025 23rd Match 1st Inning Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडियेटर्स के सामने रखा 158 रनों का टारगेट, मुहम्मद नवाज़ ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Quetta Gladiators vs Islamabad United, Pakistan Super League 2025 23rd Match 1st Inning Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 23वां मैच आज क्वेटा ग्लैडियेटर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. क्वेटा ने अब तक चार जीत और दो हार के साथ मजबूत शुरुआत की है, जबकि उनका पिछला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. उस मैच में क्वेटा ने 11.3 ओवर में 111/3 रन लुटाए थे, लेकिन बारिश के कारण खेल आगे नहीं बढ़ सका और दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला. वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीज़न की शुरुआत दमदार तरीके से की थी और लगातार पांच मैच जीते थे, लेकिन अब वे बैक-टू-बैक दो मुकाबले हार चुके हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगुवाई शादाब खान (Shadab Khan) कर रहे हैं. जबकि, क्वेटा ग्लैडियेटर्स की कमान सऊद शकील (Saud Shakeel) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Quetta Gladiators vs Islamabad United, PSL 2025 23rd Match Toss Update And Live Scorecard: क्वेटा ग्लैडियेटर्स के कप्तान सऊद शकील ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

हाल ही में पेसावर ज़ल्मी के खिलाफ खेले गए मैच में वे सिर्फ 143/9 रन ही बना सके, जिसे ज़ल्मी ने 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया. जहां एक तरफ क्वेटा की लय बरकरार दिख रही है, वहीं इस्लामाबाद की टीम फॉर्म में गिरावट का सामना कर रही है. ऐसे में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आत्मविश्वास ऊंचा होगा और उन्हें जीत का दावेदार माना जा सकता है. मुकाबले में क्वेटा की टीम फेवरेट नजर आ रही है.

क्वेटा ग्लैडियेटर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच का स्कोरकार्ड

Islamabad United set the target of 158 in 20 overs for Quetta Gladiators.

- Nawaz scored 49 off 34 balls for IU while Faheem Ashraf picked up 4/25 for QG.#QGvIU pic.twitter.com/eu5AfI6mLp

