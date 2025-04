PBKS vs KKR TATA IPL 2025 Preview: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, Indian Premier League 2025: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 31वां मुकाबला 15 अप्रैल(मंगलवार) को चंडीगढ़(Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर(Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमें छह-छह अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें और छठे स्थान पर हैं, हालांकि कोलकाता ने एक मैच ज्यादा खेला है और उनका नेट रन रेट भी बेहतर है. पंजाब किंग्स को अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से करारी हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन हैदराबाद ने लक्ष्य को 18.3 ओवर में ही आठ विकेट से हासिल कर लिया. यह भी पढ़ें: आईपीएल में पांच बार चैंपियन बनने के बाद भी मुंबई इंडियंस की जर्सी पर क्यों नहीं हैं स्टार? जानिए क्या है इसकी वजह

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घरेलू मैदान पर करारी शिकस्त दी थी. उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई को सिर्फ 103/9 पर रोक दिया और फिर लक्ष्य को सिर्फ 10.1 ओवर में हासिल कर लिया. अब केकेआर की नजर IPL 2025 में लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर है.

पीबीकेएस बनाम केकेआर आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (PBKS vs KKR Head-To-Head Record in IPL): अब तक आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 33 मुकाबले हुए हैं. इनमें से कोलकाता ने 21 मैच जीते हैं जबकि पंजाब सिर्फ 12 बार ही विजयी रही है. यह भी पढ़ें: पर्यावरण बचाने के लिए BCCI की खास मुहीम! इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में हर डॉट बॉल पर लगाए जाते हैं इतने पेड़? KKR ने कर दिया सबकुछ साफ

पीबीकेएस बनाम केकेआर आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (PBKS vs KKR IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर (PBKS), सुनील नारायण (KKR), प्रभसिमरन सिंह (PBKS), वैभव अरोड़ा (KKR), अर्शदीप सिंह (PBKS), क्विंटन डिकॉक (KKR) जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PBKS vs KKR Mini Battle): KKR के विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और KKR के विकेटटेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, वैभव अरोड़ा बनाम श्रेयस अय्यर भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 31वां मुकाबला 15 अप्रैल (मंगलवार) को चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस ठीक 7:00 बजे होगा.

पीबीकेएस बनाम केकेआर आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

पीबीकेएस बनाम केकेआर आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को जानसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, प्रवीण दुबे, अजमतुल्लाह उमरजई, विशाक विजयकुमार

कोलकाता नाइट राइडर्स: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे

नोट: पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.