PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Mullanpur Weather Update: महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Mullanpur Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 11 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां पंजाब किंग्स शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, जबकि स्पिनर्स को भी बीच के ओवरों में सहायता मिलती है. पहली पारी का औसत स्कोर 180 रन के आसपास माना जाता है.

मुल्लांपुर का मौसम (Mullanpur Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना कम है. आसमान साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रह सकता है. ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने पिछले 10 पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन लय में हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मार्को यानसन और जयदेव उनादकट से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs SRH 17th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.