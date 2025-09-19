Pakistan Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे मुकाबलों को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, पाकिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: PAK W vs SA W 2nd ODI 2025 Live Streaming: पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला दूसरा वनडे आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (PAK W vs SA W 2nd ODI Live Toss Update)

South Africa Women tour of Pakistan 2025 Pakistan Women v South Africa Women at Gaddafi Stadium, Lahore Toss: Pakistan Women win the toss and decide to field first.#PAKWvSAW | #BackOurGirls — PCB Live Scores (@TheRealPCB_Live) September 19, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK W vs SA W 2nd ODI Playing XI Update)

🚨OFFICIAL: Pakistan make ONE change to their XI 🇵🇰 Omaima IN, Shawaal OUT#BackOurGirls #PAKWvSAW pic.twitter.com/tjbmZa6xrw — All Rounder's Den (ARD) (@AllRoundersDen) September 19, 2025

पाकिस्तान (PAK Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज़, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

दक्षिण अफ्रीका (SA Playing XI): तज़मिन ब्रिट्स, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), मारिज़ैन कप्प, मियाने स्मिट, एनेरी डर्कसन, नोंदुमिसो शंगासे, काराबो मेसो (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने.

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

पहले वनडे में मेज़बान पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया और अच्छी शुरुआत की. मुनिबा अली (76) और सिद्रा अमीन (121) की शानदार पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने 2 विकेट और तु्मी सेखुखुने ने 1 विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एकतरफा अंदाज़ में मैच जीत लिया. तज़मिन ब्रिट्स (101*) और मरिज़ान कैप (120*) ने नाबाद शतक लगाते हुए 216 रनों की अविजित साझेदारी की और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. पाकिस्तान की टीम आज वापसी करना चाहेगी.

नोट: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.