Pakistan vs Oman, Asia Cup 2025 4th Match Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 4th Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Oman T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान बनाम ओमान का प्रदर्शन, मैच से पहले जानें दोनो टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब पाकिस्तान और ओमान एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है. हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कौन बाजी मारता है.

ओमान के लिए यह एशिया कप में पहला मैच है. नई टीम अभी स्थिर नहीं है, जैसा कि अमेरिका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में 3-0 हार से पता चला. ओमान कप्तान जतिंदर सिंह की बल्लेबाज़ी पर निर्भर करेगा. हम्माद मिर्ज़ा और विनायक शुक्ला से मदद मिल सकती है, जबकि ऑलराउंडर सुफियान महमूद और आमिर कलीम गेंदबाज़ी का भार उठाएंगे.

पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और सैम अयूब अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. मोहम्मद नवाज बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे रहे हैं. तेज गेंदबाज़ी की अगुवाई शाहीन अफरीदी करेंगे, जबकि दुबई की पिच पर स्पिनर नवाज और युवा सूफियान मुकीम अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम ओमन टी20 हेड टू हेड (PAK vs OMN T20I Head to Head)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टीमें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है. ओमान ने एशिया कप टी20 में सिर्फ तीन मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत और दो में हार झेली है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (PAK vs OMN 4th T20I Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पाकितान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. ओमान के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पाकितान की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पाकितान के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पाकितान की जीत की संभावना: 95%

ओमान की जीत की संभावना: 05%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs OMN 4th T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद.

ओमान (OMN Likely Playing XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मुजीबुर अली, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, मोहम्मद इमरान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और मोहम्मद बिलाल शाह.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.