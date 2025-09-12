Pakistan vs Oman 4th Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: चौथे टी20 मुकाबले में ओमान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी पाकिस्तान, दुबई में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 4th Match Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Oman, Asia Cup 2025 4th Match Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टी20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब पाकिस्तान और ओमान एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है. हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कौन बाजी मारता है.

पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और सैम अयूब अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. मोहम्मद नवाज बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे रहे हैं. तेज गेंदबाज़ी की अगुवाई शाहीन अफरीदी करेंगे, जबकि दुबई की पिच पर स्पिनर नवाज और युवा सूफियान मुकीम अहम भूमिका निभा सकते हैं.

ओमान के लिए यह एशिया कप में पहला मैच है. नई टीम अभी स्थिर नहीं है, जैसा कि अमेरिका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में 3-0 हार से पता चला. ओमान कप्तान जतिंदर सिंह की बल्लेबाज़ी पर निर्भर करेगा. हम्माद मिर्ज़ा और विनायक शुक्ला से मदद मिल सकती है, जबकि ऑलराउंडर सुफियान महमूद और आमिर कलीम गेंदबाज़ी का भार उठाएंगे.

पाकिस्तान बनाम ओमन टी20 हेड टू हेड (PAK vs OMN T20I Head to Head)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टीमें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है. ओमान ने एशिया कप टी20 में सिर्फ तीन मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत और दो में हार झेली है.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (PAK vs OMN 4th T20 Player to Watch Out For)

साइम अय्यूब: पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा: पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद: पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद पहले टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से ओमान की कमर तोड़ सकते हैं.

बिलाल शाह: ओमान के स्टार गेंदबाज बिलाल शाह ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. बिलाल शाह का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी हांगकांग के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

जतिंदर सिंह: ओमान के कप्तान और स्टार बल्लेबाज जतिंदर सिंह ने आठ मैचों में 40.75 की औसत से 326 रन बनाए हैं. 80.89 की स्ट्राइक रेट के साथ जतिंदर सिंह टीम के स्थिर स्तंभ साबित हो सकते हैं.

आमिर कलीम: ओमान के स्टार बल्लेबाज आमिर कलीम ने 10 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. आमिर कलीम की निरंतरता और आक्रामकता हांगकांग के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs OMN 4th T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद.

ओमान (OMN Likely Playing XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, मुजीबुर अली, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, मोहम्मद इमरान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और मोहम्मद बिलाल शाह.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.