PAK vs SA 1st Test 2025 Scorecard, Day 1 Lunch Break: पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर बनाए 107 रन, दक्षिण अफ्रीका को विकेट की तलाश, यहां देखें पहले दिन का लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और लंच तक शानदार शुरुआत करते हुए 28 ओवरों में 107 रन बना लिए हैं, जबकि टीम का सिर्फ एक विकेट गिरा है. लंच ब्रेक तक पाकिस्तान की स्थिति मज़बूत मानी जा रही है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पहले सत्र में पाकिस्तान को शुरुआती झटका जल्दी लगा जब ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. हालांकि, इसके बाद इमाम-उल-हक़ और कप्तान शान मसूद ने पारी को संभालते हुए बेहतरीन साझेदारी की. इमाम-उल-हक़ 89 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर नॉटआउट हैं, जबकि कप्तान शान मसूद 78 गेंदों में 44 रन बनाकर क्रीज़ पर डटे हुए हैं. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए अब तक 105 रनों की पार्टनरशिप कर ली है.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सिर्फ कगिसो रबाडा ही सफलता हासिल कर पाए हैं. उन्होंने 7 ओवर में 1 मेडन सहित 27 रन देकर एक विकेट चटकाया. उनके अलावा सिमोन हार्मर ने 9 ओवर में 25 रन दिए, जबकि प्रेनेलं सुब्रायन और सीनुरन मुथुसामी भी अब तक सफल नहीं हो सके हैं. टीम की कोशिश होगी कि इस मजबूत शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया जाए.