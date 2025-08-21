भारत-पाकिस्तान क्रिकेट पर सरकार का बड़ा फैसला; द्विपक्षीय मैच नहीं, एशिया कप में मिली हरी झंडी

No Bilateral Cricket with Pakistan | PTI

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय खेल संबंध (Bilateral Sports Ties) पाकिस्तान के साथ फिलहाल संभव नहीं हैं. इसके बावजूद भारतीय टीम को मल्टीनेशन टूर्नामेंट जैसे एशिया कप में खेलने की अनुमति दी जाएगी. खेल मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की द्विपक्षीय सीरीज (चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में) नहीं होगी. यह फैसला भारत की कूटनीतिक नीति से जुड़ा है और इसका सीधा असर खेल संबंधों पर भी पड़ा है.

एशिया कप में भिड़ेंगे दोनों टीमें

हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट (Multilateral Events) में हिस्सा लेगा. यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से UAE में शुरू होगा और 29 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा. भारत-पाकिस्तान मुकाबला 14 सितंबर और संभवतः 21 सितंबर को दुबई में होगा. टूर्नामेंट का फॉर्मेट T20I, जो अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी मानी जा रही है.

क्यों लागू है यह पाबंदी?

भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के बिना खेलकूद के जरिए सामान्य स्थिति नहीं बनाई जा सकती. इसलिए, पाकिस्तान की टीम को भारत में खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही भारतीय टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी.

मल्टीनेशन टूर्नामेंट पर छूट

सरकार ने साफ किया है कि यह पाबंदी केवल द्विपक्षीय मुकाबलों पर है. ओलंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के अनुसार भारत मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा. यानी एशिया कप या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना जारी रहेगा.