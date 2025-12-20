New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 3 Video Highlights: तीसरे दिन कावेम हॉज ने जड़ा शतक, वेस्टइंडीज ने बनाए 381 रन; यहां देखें वीडियो हाइलाइट्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test Match Day 3 Stumps Full Highlights: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने 113 ओवर में छह विकेट खोकर 381 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 381 रन बना लिए हैं. पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 194 रन पीछे हैं. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कावेम हॉज 109 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. तीसरे दिन के खेल की शुरुआत वेस्टइंडीज ने बिना किसी नुकसान के 110 रन से की थी.

पहला झटका दिन के शुरुआत में ही लग गया. जॉन कैंपबेल 111 के स्कोर पर 45 रन बनाकर आउट हो गए. 140 के स्कोर पर ब्रैंडन किंग भी दूसरे विकेट के रूप में 63 रन बनाकर आउट हो गए. इस समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच में वापसी कर सकती है.

तीसरे नंबर पर आए कावेम हॉज ने न्यूजीलैंड को वापसी का मौका नहीं दिया और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए न सिर्फ अपना बेहतरीन शतक लगाया, बल्कि टीम को भी मजबूत स्थिति में पहुंचाया. कावेम ने टेवलिन इमलेच 27 के साथ तीसरे विकेट के लिए 66, एलिक अथांजे 45 के साथ चौथे विकेट के लिए 61 रन और जस्टिन ग्रिव्स 43 के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की. कप्तान रोस्टन चेज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद एंडरसन फिलिप के साथ मिलकर कावेम ने दिन के बाकी ओवर सुरक्षित निकाल लिए.

कावेम हॉज 254 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाकर नाबाद हैं. उनके साथ फिलिप 55 गेंद पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं. वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 381 रन बना लिए हैं. पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड से अभी भी 194 रन पीछे है.

न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और ऐजाज पटेल ने 2-2, जबकि माइकल रे और डेरिल मिचेल ने 1-1 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने डेवन कॉन्वे के 227, टॉम लैथम के 137, और रचिन रवींद्र के नाबाद 72 रन की मदद से अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 575 रन बनाकर घोषित की थी.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.