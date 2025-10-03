New Zealand vs Australia, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: बे ओवल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें माउंट माउंगानुई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श(Credit: X/@cricketbuzzing)

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अहमदाबाद में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

दूसरे मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 181 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा नाबाद 106 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 16.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 85 रनों की धुआंधार पारी खेली.

मेजबान न्यूज़ीलैंड जहां नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर, विल ओ’रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को आजमाएगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और हाल ही में संन्यास ले चुके मिशेल स्टार्क के बिना उतरेगा.

जिम्बाब्वे में टी20 ट्राई-सीरीज के दौरान माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूज़ीलैंड ने सभी पांच मैच जीते थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन में से दो मुकाबले जीते थे. अब ब्रेसवेल एक बार फिर कीवी टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs AUS Head To Head)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अब तक कुल 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 14 जीते हैं. न्यूजीलैंड ने 06 जीते हैं. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 फॉर्मेट में पिछले 5 सालों में 11 मैच खेले गए हैं जिसमें आस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीते हैं.

बे ओवल पिच रिपोर्ट (Bay Oval Pitch Report)

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई स्थित बे ओवल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. बे ओवल, माउंट माउंगानुई के मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में टॉस जीतने वाली टीम रन डिफेंड करना खूब पसंद करती है और ऐसा करते हुए यहां 22 में से 15 टी20 इंटरनेशनल जीते गए हैं. बता दें कि इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 161 रन रहा है. वहीं टी20 इंटरनेशनल में यहां सर्वाधिक स्कोर 243/5 बना है जो कि साल 2017-18 की सीरीज के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था.

माउंट माउंगानुई के मौसम का हाल (Mount Maunganui Weather Report)

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई स्थित बे ओवल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मैच में वेदर काफी अच्छा रहने वाला है. तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और ह्यूमिडिटी 59% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs Australia 2nd T20 Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 2nd T20 Probable Playing XI): टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, काइल जेमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी.

ऑस्ट्रेलिया (Australia 2nd T20 Probable Playing XI): मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड, एडम जम्पा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.