NED vs NEP, ICC World Cup League Two 2025 Scorecard Live & Scorecard: नीदरलैंड ने जीता टॉस, नेपाल को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Netherlands National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Scorecard: नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 78वां मैच 10 जून (मंगलवार) को डंडी (Dundee) के फ़ोर्थिल क्रिकेट ग्राउंड (Forthill Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, नेपाल को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. नीदरलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक छह वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला हुआ हैं. दोनों टीमों ने तीन-तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को 2 रन से हराया, माइकल जोन्स ने झटके 3 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

नीदरलैंड ने जीता टॉस

🪙 Netherlands choose to field! Nepal steps in to set the score! 🇳🇵 #NepalCricket pic.twitter.com/NPhE6NV1fU

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: कुशल भुर्टेल, अनिल साह (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, नंदन यादव

Here’s how the #Rhinos line up for the ultimate showdown against the Dutch!#NepalCricket pic.twitter.com/UqAt6C5qbk

