Nepal vs HH Academy, Top End T20 2025 Full Scorecard: नेपाल ने हॉबर्ट हरिकेंस अकादमी को 66 रन से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत, नंदन यादव ने खोला पंजा, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

नेपाल क्रिकेट टीम(Photo Credit:X@CricketNep)

Nepal National Cricket Team vs Hobart Hurricanes Academy Match Scorecard: डार्विन के कैजलिस एरिना में खेले गए टॉप एंड T20 सीरीज के 18वें मैच में नेपाल ने हॉबर्ट हरिकेंस अकादमी को 66 रन से मात दी. इस मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 180 रन बनाए. हॉबर्ट हरिकेंस अकादमी का लक्ष्य 181 रन था, लेकिन वे 16.1 ओवर में केवल 114 रन ही बना पाई. नेपाल की गेंदबाजी और कप्तानी उम्दा रही. यह जीत नेपाल के लिए एक बड़ी सफलता है, जिससे उनकी टीम की आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है.

नेपाल की शुरुआत अच्छी रही, कुशल भुर्तेल ने 20 गेंदों में 27 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे. आसिफ शेख ने भी 29 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. आरिफ शेख ने 33 गेंदों में 126.92 की स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए जो टीम के लिए काफी मददगार साबित हुए. लोकेश बम ने नाबाद 25 रन बनाए। कप्तान रोहित पौडेल ने टीम को संयमित शुरुआत दिलाई, हालांकि वह 9 रन बनाकर रविंद्र ऋद्धाकृष्णन की गेंद पर आउट हो गए.

नेपाल के नंदन यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में 17 रन खर्च कर पांच विकेट झटके. उनके अलावा संदीप लामिचाने ने भी 3 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि कुशल भुर्तेल ने भी अहम विकेट लिए. नंदन की गेंदबाजी ने हॉबर्ट हरिकेंस की बल्लेबाजी पूरी तरह से तहस-नहस कर दी.

हॉबर्ट हरिकेंस अकादमी की शुरुआत निराशाजनक रही, पहले ही विकेट पर निवेलन राधाकृष्णन केवल 2 रन बना कर आउट हो गए. टीम ने कुल मिलाकर आठ विकेट जल्दी गंवा दिए और अंत तक वापसी नहीं कर पाई. ब्रैडली होप ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि चार्ली वेकिम ने 28 रन और जैक कर्टेन ने 21 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज खास प्रभाव नहीं छोड़ सके.