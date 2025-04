Mumbai vs Hyderabad, TATA IPL 2025 33rd Match Toss Winner Prediction: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad IPL 2025 Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 33वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक कुछ खास नहीं रहा हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई अक्षर पटेल (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. Mumbai vs Hyderabad, TATA IPL 2025 33rd Match Pitch Report And Weather Update: वानखेड़े में हैदराबाद के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या मुंबई के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

आईपीएल 2025 में अबतक मुंबई इंडियंस ने छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम को दो मैच जीते और चार मुकाबले गंवाए हैं. मुंबई इंडियंस ने सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स और पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के आंकड़े भी मुंबई इंडियंस जैसे ही हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने भी महज दो ही मैच जीते हैं. एक मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टूर्नामेंट की शुरुआत में जीता था और अपना पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ जीता है. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के आकंड़ें (MI vs SRH Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

टॉस का महत्व

टाटा आईपीएल 2025 का 33वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई में खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी को काफी मदद मिल सकती है. यहां की पिच लाल मिट्टी से बनी है, जिससे उछाल अच्छा मिलता है और गेंद आसानी से बल्ले पर आती है. इस मैदान पर स्पिनरों को भी विकेट चटकाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते है.

पिच में घास भी नहीं होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को भी कम ही मदद मिलती है. इस मैदान पर टॉस की भूमिका काफी अहम रहती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 58% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में कौन होगा टॉस का बॉस? (MI vs SRH Toss Winner Prediction)

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए पिछले दस मैचों में दोनों टीमों ने 50% टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, कामिंदु मेंडिस, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और मोहम्मद शमी.

नोट: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.