Most Century In T20 Asia Cup: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में इन बल्लेबाजों का रहा दबदबा, महज इतने ही बल्लेबाज जड़ें हैं शतक; यहां देखें पूरी लिस्ट

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में अब तक महज दो ही बल्लेबाज ही शतक जड़ें हैं. इस लिस्ट में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और हांगकांग के बाबर हयात का नाम दर्ज हैं. विराट कोहली के शतक से टीम इंडिया जीती थी, लेकिन बाबर हयात का शतक हांगकांग को जीत नहीं दिला सका था.

अफगानिसतान के खिलाफ विराट कोहली ने खेली थीं शतकीय पारी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साल 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था. टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी. विराट कोहली ने 61 गेंदों में 6 छक्कों और 12 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए.

बाबर हयात ने जड़ा था पहला शतक

साल 2016 में जब पहली बार टी20 एशिया कप खेला गया था, तब हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात ने ओमान के खिलाफ महज 60 बॉल पर 122 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी. उस साल के बाद कोई शतक नहीं आया. भले ही हांगकांग की टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन बाबर हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन की पारी खेलते हुए फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. ओमान ने मुकाबला पांच रन से जीता था.